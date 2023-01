CES 2023 : Avec ses True Wireless Conversation Clear Plus, Sennheiser fait un pas vers les aides auditives

Grâce à leur application dédiée, baptisée Conversation Clear, trois modes sont disponibles : Relax, Conversation et Stream. Le premier permet d'atténuer plus ou moins (par un système de roue) les bruits extérieurs, à la manière de True Wireless standards. Le second, Conversation, constitue le point central du produit. Il permet d'accentuer plus ou moins les voix, là encore grâce à un système de roue. Ce réglage est également disponible via un bouton placé sur les écouteurs. Enfin, le mode Stream permet de jouer sur l'équilibre sonore entre les bruits extérieurs et le son joué sur les écouteurs. Notons que les Sennheiser sont capables de basculer automatiquement entre les modes.