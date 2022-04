Test Sennheiser Momentum True Wireless 3 : un nouveau miracle sonore teinté de modernité

Esthétiquement un peu plus travaillés, les écouteurs délaissent le dos anguleux de leurs aînés pour une nouvelle forme arrondie. Que l'on aime ou pas, le produit est ainsi un peu plus passe-partout, et légèrement plus agréable en main. Mais le plus gros changement vient de l'adoption d'un contour en silicone, amovible et disponible en trois tailles, chacune possédant une ailette plus ou moins marquée. Ce dispositif, directement hérité des écouteurs sportifs, permet une meilleure tenue dans l'oreille bien que pas encore idéale pour le sport, nous y reviendrons rapidement.