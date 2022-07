En ce deuxième week-end de soldes, Rakuten propose des offres à ne pas louper !

Deuxième produit de notre sélection, l'incontournable Xbox Series S. La version digitale de la dernière console de Microsoft permet de jouer à toutes les nouveautés en dématérialisé. Elle est équipée d'un SSD de 512 Go et est la meilleure amie des possesseurs d'un abonnement Game Pass.

Il s'agit d'un service en ligne permettant d'accéder à des jeux plus ou moins récents, il y a de tout, et d'y jouer à volonté tant que vous êtes abonné. Il y a certaines nouveautés disponibles le jour même de leur sortie, comme Halo Infinite, Forza Horizon 5 et d'autres encore à venir. La console est fournie avec une manette. Et elle passe à 264€ au lieu de 299,99€ grâce au code RAKUTEN15 avec 26,4€ en cagnotte Club R.