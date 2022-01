De nouveaux écouteurs OPPO en partenariat avec Dynaudio en préparation

Nous pouvons également avoir une autre certitude : le partenariat avec le constructeur audio Dynaudio, grâce à une indication sur le boîtier. Ce partenariat serait apparemment le même que sur les produits précédents, symbolisé par l'intégration de traitements sonores spéciaux, et non par une conception de l'architecture audio. A priori, la partie sonore devrait au moins rester sur une approche hybride : un transducteur dynamique pour les basses et médiums, et un transducteur à armature équilibrée pour les aigus.