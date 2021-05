Les prochains écouteurs WF-1000XM4 de Sony se dévoilent en images

Sans surprise, la forme restera intra-auriculaire, avec un duo canule et embouts en silicone ou en mousse à mémoire de forme. Néanmoins, cette

canule paraît (mais difficile à confirmer) plus courte que sur le Xm3, et la forme générale de l'écouteur a l'air plus ergonomique. Clairement, ce produit ne conviendra toujours pas aux très petites oreilles, mais le confort devrait être supérieur.