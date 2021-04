Les Sony WF-1000XM4 seront équipés d'un SoC MediaTek compatible avec le Bluetooth 5.2

Sony va prochainement lancer ses nouveaux écouteurs premium WF-1000XM4, qui viendront succéder aux WF-1000XM3 lancés en juillet 2019. S'ils ne sont pas encore officiels, les nouveaux écouteurs Sony ont déjà passé certaines étapes de certification, l'occasion de découvrir quelques informations intéressantes.

Ainsi, la FCC a notamment certifié que les nouveaux écouteurs signés Sony seront compatibles avec la norme Bluetooth 5.2. Ce même organisme indique que les WF-1000XM4 seront dotés d'une puce MediaTek MT2822S, un processeur plus rapide et doté d'un DSP plus abouti que la génération précédente. Des écouteurs nouvelle génération, dotés d'un système de réduction du bruit active, qui pourraient être commercialisés d'ici le mois de septembre.