Oppo dévoile Enco W31, ses nouveaux écouteurs intras sans-fil à petit prix

Ce modèle sera résistant à la fois à l'eau et à la poussière, et livré avec un petit boitier de recharge.

Les écouteurs sans-fil Oppo Enco W31 sont compatibles Android et iOS, certifiés IPX4, et proposent deux modes audio, un pour la musique pop et classique, et un autre pour le rock et l'électro

Le constructeur indique également la présence de deux micros internes à haute sensibilité - un sur chaque écouteur - fonctionnant, en prime, avec un algorithme permettant la réduction des bruits environnant pendant les appels téléphoniques.