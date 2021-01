CES 2021 : JBL, entre hommage haut de gamme et nouveautés pour sa gamme d'enceintes

Le modèle dispose de 5 entrées RCA (entrées analogiques), 2 entrées optiques et 2 entrées co-axiales en RCA (entrées numériques), une sortie

préamplifiée en RCA, une entrée auxiliaire en Jack 3,5 mm, une sortie casque en Jack 3,5 mm et une sortie bornier en stéréo pour un raccordement sur enceintes. Mais surtout, le SA750 intègre une prise Ethernet et un module Wi-Fi, lui permettant de fonctionner en tant que lecteur réseau. JBL ne va pas très loin dans les détails à ce niveau, mais précise que le produit est compatible Chromecast, UPnP/DLNA, Airplay 2 et Roon Ready.