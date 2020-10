Q Acoustics sort ses premières enceintes actives : Q Active 200 et Q Active 400

Celui-ci intègre à la fois les entrées numériques classiques (et donc l'étage de conversion numérique-analogique), HDMI et optique, les

entrées analogiques, Ligne et Phono (via un petit commutateur), et l'interface réseau, à savoir la prise Ethernet et les modules Wi-Fi et Bluetooth. Le Hub intègre également une sortie Sub, pour raccorder un caisson de basses.