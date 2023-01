CES 2023 : nouvelle fournée de true wireless chez JBL, avec 7 modèles pour tous les goûts

Un peu plus étranges, les Tune Flex adoptent un format Airpods visiblement ouvert, ce qui semble peu compatible avec un ANC. Ils disposent d'un transducteur de 12 mm et affichent une certification IPX4 un peu plus classique. L'autonomie est sensiblement réduite et passe à 8 heures en simple charge et à 32 heures avec son boîtier. En revanche, il faudra être très patient, puisque cette gamme ne sera disponible qu'en juin 2023.