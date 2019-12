Voilà comment déverrouiller (officiellement) Metal Slug 1 et 2 pour le Neo Geo Arcade Stick Pro

Metal Slug 1 & 2 à bord du SNK Neo Geo Arcade Stick Pro

Source : SNK Corp

Il y a quelques jours, nous proposions sur Clubic le test complet du Neo Geo Arcade Stick Pro . Une console / stick arcade plutôt réussie, mais qui embarque 20 jeux uniquement de « vs. fighting ». Un « défaut » aujourd'hui en partie corrigé...En effet, SNK vient de mettre en ligne une procédure permettant de débloquer deux nouveaux jeux, à savoir1 et 2. Pour cela, il suffit de se rendre à cette adresse , et de télécharger les deux fichiers avant de stocker les dossiers « cdkey » sur une clé USB.Dès lors, il suffit de brancher la clé USB à l'arrière du Neo Geo Arcade Stick Pro, d'allumer ce dernier, et de se rendre dans la section « Réglages ». Il faut ensuite sélectionner « Système », puis « Déverrouiller ». Les deuxapparaissent alors à l'écran, et un clic permet de les ajouter au catalogue.À noter qu'une fois installés, les deux jeux sont bel et bien présents dans la mémoire du Neo Geo Arcade Stick Pro, et la clé USB peut être retirée. De quoi permettre aux détenteurs du stick d'ajouter deux nouveaux jeux, de manière officielle, en attendant évidemment d'autres titres qui devraient suivre prochainement.