D'anciens développeurs d'Obsidian et Telltale dévoilent leur nouveau jeu dans un trailer

Dans A Long Journey to an Uncertain End, le joueur se met dans la carlingue d'un vaisseau doué de conscience, chargé de gérer son équipage et ses affaires dans une fuite effrénée de son… ex abusive. Le tout accompagné d'un assistant holographique nommée C.O.R.G.I. qui n'est autre qu'un chien. Tout un programme.

L'histoire et la patte artistique du jeu font ainsi furieusement penser à The Outer Worlds d'Obsidian et à Tales from the Borderlands de Telltale, ce qui n'est pas surprenant au vu de l'équipe composant ce jeune studio.

Côté gameplay, le jeu emprunte quelques éléments de Faster Than Light, forçant le vaisseau à sillonner la galaxie pour gagner de l'argent, talonné de près par une ex vindicative. Une gestion poussée d'un équipage haut en couleurs à la loyauté toute relative permettra de l'optimiser en fonction des besoins du contrat en cours.

Peu d'informations supplémentaires pour l'instant, mise à part une date de sortie en 2021 sur Steam.