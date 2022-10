Netflix explose son record de nombre d’abonnés et dévoile la clé du son succès (accrochez-vous) !

Du côté de chez Netflix, on explique cette afflux d'abonnés tout d'abord par la qualité des contenus proposés, à commencer par des contenus comme Emily in Paris, The Crown, Cyberpunk: Edgerunners, Dahmer, Sandman, sans oublier Stranger Things. Reed Hastings explique également qu'aux États-Unis, Netflix est au même niveau que YouTube en ce qui concerne le temps passé à regarder la télévision, loin devant Amazon Video (2,9 %) et Disney+ (1,9 %).