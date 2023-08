La PS5 dans le cloud se lance en bêta

Sony devrait toutefois inclure plus de jeux avec le temps… et logiquement avant le lancement officiel de ce nouveau service. Pour rappel, les abonnés au PlayStation Plus Premium peuvent d'ailleurs d'ores et déjà streamer des centaines de jeux PS3 et PS4, sur leur PS5, ainsi que sur leur PC Windows. On ignore par contre si l'ajout des jeux PS5 au cloud gaming de PlayStation sera disponible sur Windows en plus de l'accès sur PlayStation 5.

Si Sony a accusé un certain retard face à Microsoft sur le streaming de jeux de dernière génération, ce n'est pas par manque d'expérience. Comme le souligne très justement Neowin, la firme a même été pionnière sur ce marché en rachetant dès 2012 la start-up Gaikai (spécialiste du cloud gaming), puis en lançant, en 2014, un premier service permettant de streamer d'anciens jeux PlayStation.

Récemment, Kenichiro Yoshida, le patron de Sony, admettait néanmoins que la mise en place d'un service de jeu en streaming restait « très délicate » et que des « défis » méritaient encore d'être surmontés afin de parvenir à une expérience de cloud gaming satisfaisante sur les titres PS5. Nous aurons bientôt l'occasion de savoir si Sony a réussi à surmonter ces difficultés.