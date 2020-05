Le PS Now de Sony compte aujourd'hui plus de 2,2 millions d'abonnés

Lancé en 2014 aux Etats-Unis (et en octobre 2017 en France), le PlayStation Now de Sony a vu son nombre d'abonnés doubler en un an. Selon les chiffres officiels de Sony, on compte aujourd'hui plus de 2,2 millions d'abonnés au service de Cloud gaming dans le monde.

Plus de 2 millions d'abonnés au PS Now

Dans le cadre de l'annonce de ses résultats, Sony a tenu à revenir sur le service PS Now, lancé aux Etats-Unis en 2014 - et fin 2017 en France, nous le disions.

Après des débuts compliqués, il semblerait que le service de Cloud gaming parvienne enfin à séduire les joueurs. Ainsi, en mars 2018, le PS Now comptait 700 000 abonnés, contre 1 million l'année suivante. Et à la fin du mois d'avril 2020, ce sont 2,2 millions d'abonnés qui ont été recensés par Sony.



Bloodborne et d'autres exclus PS4 en route sur PC selon un insider Lire aussi :

PS Now : un service enfin attractif ?

L'occasion de rappeler que le PS Now est facturé 9,99 € par mois (ou 59,99 € par an) et qu'il permet de profiter d'un large catalogue de jeux PS2, PS3 et PS4, jouables par la magie du streaming, et téléchargeables pour certains.



Il y a quelques jours, Sony annonçait que son service PS Plus comptait pour sa part plus de 41 millions d'abonnés. De son côté, la PS4 recense plus de 110 millions d'unités vendues, depuis son lancement en fin d'année 2013. Pour la petite anecdote, le PS Now est évidemment compatible avec la PS4, mais aussi avec Windows.

Le Cloud gaming, l'avenir du jeu vidéo ?

Ces chiffres viennent appuyer la vision de Sony, selon laquelle le Cloud gaming est voué à exploser ces prochaines années. Du côté de la concurrence, Microsoft n'est pas en reste évidemment, avec son Project xCloud. Reste à voir maintenant si le Cloud gaming, dont on promettait déjà le succès avec la génération de titres actuelle, connaîtra sa véritable heure de gloire dans les années à venir.