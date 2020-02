Carmen Sandiego : une nouvelle expérience interactive... sur Netflix !

Carmen Sandiego interactive

Le spectateur sera ainsi invité à faire certains choix, en un temps donné, qui influenceront directement la suite de l'aventure.Alors que certains se remettent tout juste du premier trailer de Transformers: War for Cybertron , voilà que Netflix dévoile une première vidéo dédiée cette fois à, qui prend les traits d'une toute nouvelle expérience interactive.Rappelons que le personnage deexiste depuis plus de 35 ans maintenant, avec un premier jeu () qui a vu le jour en 1985. Des jeux disponibles sur PC et consoles, mais qui ont aussi pris la forme de programmes télévisés, sans oublier une déclinaison en série animée.En 2020, Carmen Sandiego (re)passera donc par la case Netflix, avec un épisode interactif. Concrètement, le spectateur sera fréquemment invité à agir directement sur le déroulement de la série animée en choisissant, par exemple, de pénétrer dans un building par le toit ou le rez-de-chaussée.Il ne s'agira donc pas de participer à des QTE façon(coucou le MEGA CD), mais plutôt de réaliser certains choix, qui influenceront le scénario.Rappelons que Netflix a déjà proposé ce genre de série «» par le passé, notamment avec, qui proposait pas moins de cinq fins différentes. En 2020, outre un épisode de, Netflix proposera également un épisode interactif deet de