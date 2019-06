Volkswagen s'éloigne d'Aurora et se rapproche de son concurrent Argo (et Ford)

Ford en ligne de mire ?

Déception

Ça s'en va et ça revient. La, qui a fait des solutions autonomes pour les automobiles son fer de lance, vit actuellement une période riche en événements. Quelques jours après avoir établi un nouveau partenariat avec, la jeune pousse a perdu l'un de ses prestigieux clients,, d'après des sources citées par le, lui-même relayé parUn peu plus d'un an après leur rapprochement, le binôme susmentionné ne continuera donc pas à travailler ensemble. «», peut-on lire dans les colonnes du média britannique. «», a de son côté confirmé un porte-parole de Volkswagen auprès de l'AFP.En coulisses, et malgré les dires de la start-up, le géant allemand aurait cependant été «» d', et auraitjeté son dévolu sur. En d'autres termes, la firme d'outre-Rhin se rapprocherait ici de son homologue américaindont Argo, spécialisée dans l'automatisation des véhicules, est une entité. L'alliance entre les deux parties pourrait être officialisée dès cet été.