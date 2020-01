General Motors dévoile des navettes autonomes, mais elles ne sont pas pour tout de suite

© Cruise

Il faudra cependant attendre quelque temps pour que ces navettes deviennent une réalité, car le Cruise Origin, déjà repoussé, a encore des tests à passer avant de voir la route.Le fondateur et Directeur technique de Cruise, Kyle Vogt, a présenté le véhicule mardi 21 janvier, à San Francisco. L'Origin dispose de portes coulissantes. À l'intérieur, le dirigeant a déclaré que les six places assises offraient autant de place que des sièges d'avion avec «». Développé par Honda, une autre filiale de General Motors, le Cruise Origin ne possède ni volant ni pédale : sa conduite sera exclusivement autonome. Ses capteurs, qui lui permettent de reconnaître son environnement, sont capables d'effectuer des rotations afin d'aller chercher une information.Nous avions déjà découvert le véhicule de Cruise en photo il y a maintenant un an. Pour « GM », qui a annoncé dès 2017 sa volonté de mettre au point un service de robotaxis, l'Origin est un projet important. Le Directeur financier de l'époque, Chuck Stevens, avait alors déclaré qu'un tel service pourrait représenter «».Le projet n'est cependant pas pour tout de suite. Dan Amman, Directeur exécutif de Cruise, a résumé : «», tout en insistant sur le fait que l'Origin est un véritable projet. Il a affirmé que «», ajoutant : «».General Motors avait prévu un lancement il y a six mois, mais celui-ci a finalement été reporté, Cruise affirmant que son véhicule avait rencontré des difficultés techniques inattendues et qu'il nécessitait davantage de tests. Mary Barra, P.D.-G. de General Motors, avait alors déclaré que «». Les concepteurs de véhicules autonomes comme les législateurs sont d'autant plus attentifs à ces questions depuis l'accident mortel ayant impliqué un véhicule autonome Uber Pour le moment, l'Origin n'a pas reçu l'autorisation lui permettant de circuler sur routes, et des tests supplémentaires devront être effectués pour que celle-ci lui soit accordée. Si Dan Amman a déclaré que la production de prototypes et les tests devaient démarrer «», Cruise et General Motors se gardent de dévoiler une date précise.