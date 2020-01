Le nouveau président suppléant de Huawei s'intéresse de près aux voitures autonomes

Huawei déjà en avance sur la 5G et l'IA

L'exemple de Tesla

Source : GizmoChina

Huawei continue de se diversifier. Le groupe chinois, numéro 2 mondial des smartphones, est aussi présent sur le marché des tablettes, ordinateurs portables, montres, bracelets et enceintes connectées... Il s'intéresse désormais de très près à l'industrie des voitures autonomes.Il n'est encore pas prévu qu'on roule en véhicule Huawei dans les années à venir, la société n'ambitionne pas de devenir un constructeur automobile. Elle souhaite toutefois collaborer avec ces derniers afin de les aider à améliorer leurs systèmes embarqués. Huawei peut mettre en avant son expertise en termes d'objets connectés et d'intelligence artificielle.On sait également que Huawei est l'entreprise la plus avancée en matière de 5G. Or, cette technologie est considérée comme le moyen le plus sérieux de rendre les voitures autonomes véritablement viables, notamment grâce à un temps de latence quasiment nul. Un autre atout dans la manche de l'acteur chinois.Xu Zhijun, actuel président de Huawei (le poste de président au sein de la compagnie est tournant pour ne pas donner trop de pouvoir à une seule personne), explique que les voitures autonomes représentent le futur de l'industrie, d'où son intérêt pour cet ensemble de technologies.», fait-il savoir. Interrogé sur les capacités de Huawei à percer sur ce marché, Xu Zhijun répond que si Tesla a pu le faire, alors d'autres, dont Huawei, en sont aussi capables.Huawei a d'ailleurs déjà bien avancé en la matière en Chine, où il participe au développement de voitures connectées 5G. On retrouve dans ces véhicules des fonctions de conduite assistée, des interactions vocales intelligentes ou encore la possibilité d'effectuer des appels vidéo en direct.