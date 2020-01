CES 2020 : Sony dévoile Vision-S, un concept-car électrique impressionnant

© Sony

Sony et l'automobile, une histoire qui dure

Sony Vision-S, un concept-car aux capacités de conduite autonome

Des écrans partout dans l'habitacle

Connectivité et personnalisation

Quelques (modestes) caractéristiques

Plateforme électrique, services connectés, conduite autonome, système audio... Sony imagine pour sa Vision-S un détonnant cocktail de technologies !Ne voyez pas dans ce concept-car une quelconque annonce de Sony envisageant de se lancer dans l'automobile. C'est assez peu probable. Le véhicule présenté ici a été créé en collaboration avec des équipementiers (Bosch, Continental), le groupe Canadien Magna et d'autres grands noms de la tech tels que NVIDIA, Qualcomm ou encore Here. Et s'il est vrai que ce concept-car a créé la surprise au CES, précisons qu'historiquement, Sony a toujours exposé sur son stand des innovations technologiques destinées au monde de l'automobile.L'année dernière, par exemple, le constructeur montrait à quel point ses capteurs CMOS Exmor-R et ses optiques pouvaient être de précieux atouts dans la vision électronique des voitures, en cas de conditions difficiles. Cette année, Sony, et sans doute plus spécifiquement les équipes de «», entendent visiblement illustrer leur savoir-faire avec ce concept-car Vision-S. Plus qu'un véhicule électrique, il s'agit donc d'une véritable vitrine technologique pour la marque nippone.», peut-on lire sur le site internet dédié à la Vision-S. Tels sont les piliers sur lesquels s'appuie le constructeur pour équiper son concept-car, à l'intérieur, comme à l'extérieur.Commençons justement par l'extérieur et les différents équipements électroniques qui interviendront sur la sécurité et les aides à la conduite. Au total, le concept Vision-S intégrerait 33 senseurs en tout genre, incluant des caméras à capteurs CMOS Sony pour conférer une vision à 360 degrés au véhicule.Parmi ces capteurs, trois dispositifs LiDARs, permettent d'imaginer que la Vision-S aurait des capacités de conduite semi-autonome (maintien de cap, régulation de vitesse, etc.) et autonome ( niveau 4 et 5 ) incluant des technologies de stationnement automatique. Rien de surprenant, finalement, pour un concept-car visant à illustrer le futur.D'ailleurs, cette multiplication de capteurs témoigne d'une autre vision du constructeur liée à la conduite autonome et que l'on retrouve sous l'appellation «». Celle-ci a déjà été mise en scène en septembre 2018 dans une vidéo réalisée par les équipes japonaises de Sony semi-conductor.C'est également presque sans surprise que l'on constate que l'habitable est inondé d'écrans. On pouvait voir sur la première photo, plus haut, que les rétroviseurs classiques à miroirs avaient été ici remplacés par des caméras (IMX390) ; cela implique que le retour vidéo de celles-ci se fait sur des écrans apposés de part et d'autre de la planche de bord, ainsi qu'en lieu et place du rétroviseur central.Selon Sony, le fait d'utiliser des caméras pour la rétrovision et la vision périphérique permet d'alerter le conducteur de dangers que son œil humain n'est pas encore en capacité de voir, surtout sur un rétroviseur conventionnel. Il est par ailleurs assez «» de voir que ce spécialiste de l'image n'hésite pas à employer des termes tels que «» ou encore «» pour décrire la capacité de ses numériques à produire une image très détaillée.Toujours du côté des technologies liées à la sécurité, la Vision-S intègre une caméra à l'intérieur de son l'habitacle, chargée de surveiller les expressions du visage et les mouvements du conducteur. L'objectif est ici évident : il est question d'évaluer la concentration que la personne au volant porte sur la route, et d'analyser sa fatigue. En cas de problème potentiel, une alerte est transmise dans l'habitacle.À l'avant, la planche de bord est tapissée d'un mur d'écrans impressionnants permettant à la fois au conducteur de disposer d'un affichage totalement personnalisable pour la partie compteur (entre instructions de conduite et de navigation) et de piloter les fonctions multimédias sur un large écran central. De son côté, le passager avant n'est pas en reste, puisqu'il dispose aussi de son écran, sur lequel il pourra consulter ses propres contenus à l'envi.Il en sera de même pour les passagers installés à l'arrière, qui disposeront d'écrans intégrés dans le dossier des sièges avant. La taille de ces écrans n'est pas indiquée, mais il s'agit vraisemblablement, a minima, d'écrans 12 pouces au format 16:9et peut-être même 21:9- le constructeur étant notamment adepte de ce format sur ses smartphones Xperia 1 et Xperia 5 - , pour une expérience cinéma encore meilleure.À ce titre, notons une autre précision importante : chacun des quatre sièges de la Vision-S est équipé de son propre système audio, permettant à chaque passager d'écouter ce qu'il souhaite.Sony n'en détaille pas la composition ni la puissance, mais le nombre de haut-parleurs intégrés dans l'habitacle paraît impressionnant. Une multitude de canaux qui permet d'ailleurs à ce système d'être compatible 360 Reality Audio, une technologie de restitution du son à 360 degrés, développée par Sony, évidemment.Après avoir passé en revue la sécurité et l'info-divertissement, le dernier pilier du concept-car concerne la personnalisation, et cela passe notamment par la connectivité. Cette dernière permettrait de gérer le véhicule à distance depuis son smartphone et une application dédiée, que Sony appelle « Vision-S Link ».Grâce à celle-ci, il serait possible, par exemple, de pré-conditionner l'habitacle à distance, de gérer la charge, mais aussi de transférer à la voiture la musique que l'on souhaite écouter dans les haut-parleurs des sièges. L'environnement multimédia serait lui aussi personnalisé, si le conducteur s'est identifié depuis son mobile. Température de l'habitacle, itinéraires, préférences de conduite... Tout serait ainsi automatiquement programmé. Rien n'est indiqué sur le sujet, mais il n'est d'ailleurs pas exclu que le smartphone fasse office de clé de contact pour le véhicule. Bien entendu, la connectivité à bord n'est pas oubliée avec l'intégration de la 5G et des fonctions de mises à jour de la voiture à distance.Il faut bien reconnaître que côté design, Sony s'est tout de même bien inspiré de Tesla pour créer son concept-car électrique. De notre côté, on ne peut s'empêcher de lui trouver des airs de Tesla Model 3 . Et même si ce produit, issu d'une collaboration entre de multiples acteurs, n'est qu'un concept-car, ses quelques caractéristiques techniques sont convaincantes.La Vision-S est tractée par deux blocs électriques développant une puissance de 200 kW chacun, ce qui permettrait à ce concept d'abattre le 0 à 100 km/h dans un temps (pas franchement digne d'un record) de 4,8 secondes. La vitesse maximale est annoncée à 240 km/h, en revanche aucune autonomie n'est indiquée. Dommage pour une voiture électrique, même à l'état de concept.