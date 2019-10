L'Agence internationale de l'énergie met en garde contre la popularité des SUV

La deuxième cause de l'augmentation des émissions de CO 2

2

Le SUV anéantit les progrès des véhicules électriques

Source : IEA

Malgré les progrès et la popularité croissante des véhicules électriques, les SUV thermiques continuent de séduire les consommateurs et mettent à mal l'électrification.Selon Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les SUV ont été la deuxième cause de l'augmentation des émissions de COdans l'atmosphère entre 2010 et 2018.Lors de cette conférence, qui a eu lieu à Paris en début de semaine, Fatih Birol a ainsi fustigé la popularité des SUV, dont les ventes auraient été multipliées par six en dix ans. Il y en aurait aujourd'hui 200 millions en circulation, contre 35 millions en 2010. Ces véhicules consomment un quart d'énergie en plus par rapport à une voiture de taille moyenne, souligne le rapport dévoilé en parallèle par l'AIE.En matière d'émission carbone, le succès des SUV mettrait ainsi à mal tous les progrès réalisés grâce à la multiplication des véhicules électriques.», a affirmé le directeur de l'AIE, relevant que la moitié des SUV roulent «», en l'occurrence la Chine.Selon l'AIE, depuis 2011, les SUV ont été à l'origine d'une augmentation de la demande en pétrole de l'industrie automobile, à hauteur de 3,3 millions de barils par jour. En cela ils anéantissent les progrès éventuellement réalisés par les petites voitures ou les économies de carburant permises par les voitures électriques.», prévient par ailleurs le rapport.