GP Explorer 2 : participants, horaires... Comment suivre la course de Squeezie

Après une bande-annonce plutôt spectaculaire, nous sommes à la veille du grand départ de cette folle course de F4. Avec une première édition 2022 qui a rencontré un franc succès, Squeezie et ses équipes ne pouvaient pas en rester là. Ce Grand Prix rassemblant pour la plupart des créateurs de contenu au volant de monoplaces commencera donc le 9 septembre, et les 60 000 billets ont déjà été vendus en 30 minutes. Cependant, il sera toujours possible de suivre la course sur Twitch.