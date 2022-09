ZEvent : entre écologie et recyclage politique, nouvelle consécration pour le streaming français

On a également pu noter l'absence de quelques streamers bien connus et présents chaque année au ZEvent comme Sardoche ou encore le Joueur du Grenier, retenus à ces dates. En effet, et contrairement aux années précédentes, ce Zevent 2022 s'est déroulé en septembre et non en octobre, ce qui a posé quelques problèmes de planning chez certains grands noms du stream français.