Voilà quelques années maintenant que YouTube propose ses Shorts, un format vertical avec des courtes vidéos, que l'on a tendance, en tant que spectateur, à faire défiler sans réel but, comme on le fait sur TikTok ou sur Instagram (avec les Reels). Au fil des années, les Shorts ont pris une ampleur considérable au sein de YouTube (y compris au niveau de son interface), et un récent bug provoquait d'ailleurs le lancement d'un Short aléatoire au lancement de l'application.