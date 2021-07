YouTube dispose désormais de trois nouvelles fonctionnalités déjà bien connues sur Twitch

Les deux autres « nouvelles » fonctionnalités de YouTube intéresseront plus particulièrement les streamers en son sein. Ces deux éléments sont en effet connus sur Twitch depuis un bon moment et ont mis un certain temps à parvenir sur l'un de ses concurrents les plus sérieux.

La première est l'intégration d'un chat textuel exclusivement accessible aux abonnés d'une chaîne donnée. Exactement comme sur Twitch, une personne streamant sur YouTube pourra à la volée faire passer son chat en « Sub-only » pour une durée déterminée. Il sera par ailleurs possible de paramétrer la durée nécessaire pour qu'un nouvel abonné puisse interagir sur ce chat plus limité. Rien de particulièrement novateur par rapport à Twitch, en somme.

La seconde fonctionnalité est quant à elle la possibilité de créer des sondages interactifs en stream. Exactement comme sur Twitch, le streamer YouTube ou ses modérateurs pourront créer un sondage afin de requérir l'avis des viewers sur n'importe quel sujet. Une limite de temps pour répondre est également paramétrable.

Ainsi, doucement mais sûrement, YouTube continue de reprendre des fonctionnalités éprouvées sur Twitch afin d'en devenir un concurrent toujours plus sérieux. L'élève parviendra-t-il cependant à dépasser le maître ? Rien n'est moins sûr.