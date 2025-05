À noter que Meta a qualifié Careless People de « livre faux et diffamatoire ». Dans un billet de blog posté en 2017, l'entreprise niait ces allégations : « Facebook n'offre pas d'outils permettant de cibler les personnes en fonction de leur état émotionnel. L'analyse réalisée par un chercheur australien avait pour but d'aider les spécialistes du marketing à comprendre comment les gens s'expriment sur Facebook. Elle n'a jamais été utilisée pour cibler des publicités et était basée sur des données anonymes et agrégées ».