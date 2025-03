Face à cette publication surprise, Meta n'a pas tardé à réagir. Le groupe a lancé une campagne médiatique musclée pour discréditer l'ouvrage, le qualifiant de « livre qui ne fait que ressortir de vieilles affaires ». De nombreux anciens employés se sont également dressés contre l'ouvrage et ont contesté le récit de Wynn-Williams concernant des événements survenus pendant son passage chez Facebook.

Andy Stone, porte-parole de Meta s'est prononcé : « Cette décision confirme que le livre faux et diffamatoire de Sarah Wynn Williams n'aurait jamais dû être publié. Plus de huit ans après son licenciement, elle a intentionnellement dissimulé son projet de livre et s'est soustraite au processus de vérification des faits en usage dans le secteur. Tout cela pour le mettre en vente précipitamment après cette attente, ce qui a rendu cette action juridique urgente indispensable ».

La portée exacte de la décision arbitrale reste floue concernant les exemplaires déjà en circulation. L'éditeur de Careless People, Flatiron Books, pareillement visé par la plainte de Meta, n'a pas immédiatement réagi à cette situation. N'y aurait-il pas là une volonté du groupe de masquer certaines informations compromettantes ? La rapidité de la réponse juridique ainsi que le recours à des accords de non-dénigrement ; parfois utilisés pour étouffer les voix critiques ; sèment tout de même le doute.