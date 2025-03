Meta n'a pas lésiné sur les moyens pour discréditer l'ouvrage et son auteure. L'entreprise qualifie « Careless People » de « combinaison d'assertions obsolètes et déjà rapportées sur l'entreprise, ainsi que d'allégations sans fondement contre nos dirigeants ». Le géant affirme avoir licencié Wynn-Williams en 2017 pour « mauvaises performances et comportement toxique », une version qu'elle conteste. L'ancienne cadre a d'ailleurs déposé une plainte confidentielle auprès de la SEC, accusant Facebook d'avoir « trompé » ses investisseurs.

Cette affaire survient à un moment délicat pour Meta, qui tente de redorer son blason après des années de scandales. L'ironie de la situation n'échappe à personne : une entreprise qui se présente aujourd'hui comme un champion de la liberté d'expression tente activement de faire taire une critique. Les ventes exceptionnelles de « Careless People » démontrent qu'à l'ère des réseaux sociaux, tenter de supprimer une information peut produire l'effet inverse. Pour Meta, la leçon est coûteuse : parfois, le silence est d'or.