Facebook ne bloquera pas les publicités politiques... laissant aux utilisateurs le droit de les limiter

Facebook laisse les utilisateurs se débrouiller

Lire aussi :

Facebook signe une évolution molle de ses politiques pour bannir les deepfakes



La crainte d'un bis repetita aux États-Unis

Lire aussi :

Facebook enfreint ses propres règles et continue d'autoriser des publicités antivaccins



Source : Facebook

On pourrait dire que Facebook essaie de ménager la chèvre et le chou. Ou de nous offrir un verre à moitié plein. Le premier réseau mondial a annoncé, le jeudi 9 janvier, l'arrivée de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs de voir moins de publicités politiques sur Facebook et Instagram. Car il n'a pas l'intention de lui-même les censurer.Pensant peut-être faire dans la philanthropie ou la bienfaisance, Facebook va permettre à ses utilisateurs d'avoir davantage le contrôle sur les publicités politiques et sociales diffusées sur leurs flux. Cool, non ? Pas nécessairement, puisque cette mise à jour permettra aux politiciens (ou n'empêchera pas) de diffuser des publicités politiques, mêmes mensongères ou trompeuses.Pour Facebook, il revient aux utilisateurs de décider eux-mêmes s'ils souhaitent voir moins d'annonces politiques ou non. Cette mise à jour vient en compléter d'autres, appliquées par le passé, comme la possibilité offerte aux abonnés de voir moins d'annonces sur certains sujets ou de supprimer des centres d'intérêt en particulier.» indique Facebook dans un communiqué rédigé par Rob Leathern, Directeur de la gestion des produits pour Facebook, tout en indiquant avoir hésité à limiter le ciblage publicitaire. «», ajoute-t-il.Aux États-Unis, où les démocrates considèrent que Facebook a favorisé l'élection de Donald Trump en 2016, on redoute un. La sénatrice du Massachusetts et fervente opposante aux géants du numérique, Elizabeth Warren, estime sur Twitter que «». Pour la candidate à l'investiture américaine, «».La société de Mark Zuckerberg a annoncé le déploiement des fonctionnalités de transparence étendues au courant du premier semestre 2020, et ce dans le monde entier.