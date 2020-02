Coronavirus : l'OMS n'estime toujours pas avoir affaire à une pandémie

Éviter de susciter la peur

Des signes d'amélioration en Chine

Source : NewScientist

La maladie à coronavirus 2019, de son nom de scène « Covid-19 », aurait déjà touché plus de 80 000 personnes dans le monde, causant environ 2 700 décès. Faut-il alors parler de « pandémie » ? L'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'est pas (encore) de cet avis.Le terme n'a pas vraiment de définition précise. On l'emploie généralement lorsqu'une épidémie affecte une partie significative de la population d'un continent, voire du monde entier. L'OMS, elle-même, ne dispose pas de critères fermes permettant de déterminer si une pandémie est en cours.Hier, lors d'une conférence de presse à Genève, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'institution, a expliqué qu'elle procédait au cas par cas. L'étude s'attarde alors sur la gravité de la maladie, sa propagation géographique, ainsi que son impact sur la société.», a expliqué le dirigeant, à propos du Covid-19. «», a-t-il ajouté.Cette prudence aurait notamment été motivée par la situation dans le pays à l'origine de l'épidémie. La Chine aurait en effet connu un pic de contamination entre le 23 janvier et le 2 février, mais aurait enregistré depuis «» du nombre d'individus ayant contracté la maladie, selon Ghebreyesus. De plus, le taux de mortalité, compris entre 2 et 4 % dans la ville chinoise de Wuhan (la plus touchée à ce jour), ne justifierait pas non plus le terme de « pandémie ».Pour autant, le directeur général de l'OMS n'a pas manqué d'exprimer sa vive inquiétude : «». Et l'épidémie pourrait bien passer au stade supérieur à l'avenir. «», a précisé Tedros Adhanom Ghebreyesus.