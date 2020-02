Infox : Bill Gates aurait commandé un yacht à hydrogène pour 644 millions de dollars

© Sinot

Vrai navire, fausse info

Source : Engadget.

Il lui en coûtera 644 millions de dollars. Une transaction à un prix fou... mais qui n'a pas eu lieu.Le navire lui, est bien réel. Baptisé Aqua, il s'agit en réalité d'un concept produit par la société Sinot. Présenté au Monaco Yacht Show 2019, ce « superyacht » affiche une longueur de 112 mètres et comprend notamment une piscine à débordement, un héliport, un spa et une salle de sport.Mais la vérité s'arrête là. Si l'on en croit divers sites d'information (notammentet), l'un des hommes les plus riches du monde (ou le plus riche, en fonction de la période de l'année ) s'en serait porté acquéreur pour un montant de 644 millions de dollars (environ 588 millions d'euros). L'information a cependant été démentie lundi 10 janvier par Sinot. L'enseigne précise sur son site : « Ces derniers jours, des articles sont apparus sur des médias internationaux affirmant que Sinot [...] aurait vendu son concept Aqua à Mr. Bill Gates. Ces articles sont de fait incorrects ». La société rappelle que son navire n'est qu'un concept, et qu'elle n'a établi aucune relation commerciale avec le co fondateur de Microsoft.Une fausse information qui aura cependant fait la promotion du premier superyacht à hydrogène.