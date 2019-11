Bill Gates est de nouveau l'homme le plus riche au monde devant Jeff Bezos

La fortune de Bill Gates augmente aussi rapidement que le cours de Bourse de Microsoft



Source : CNET

Bill Gates n'a désormais plus aucune responsabilité chez Microsoft mais continue à profiter du succès de la société grâce à son imposant portefeuille d'actions. Sa fortune personnelle s'élève désormais à 110 milliards de dollars, contre 109 milliards pour Jeff Bezos désormais relégué à la deuxième position.Bill Gates peut dire merci au contrat passé avec le Pentagone il y a quelques jours et portant sur la conception d'un nouveau système de cloud computing pour l'armée américaine. Cet accord a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme par les investisseurs, en même temps que les très bons résultats trimestriels du groupe, et l'action Microsoft est passé de 136 dollars en juin dernier à presque 150 dollars aujourd'hui.De son côté Jeff Bezos, dont la fortune est indexée aux performances d'Amazon, a du se contenter de résultats médiocres pour ce troisième trimestre, en plus de son récent divorce qui lui a fait perdre la bagatelle de 35 milliards de dollars.