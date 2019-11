Xbox Scarlett : Phil Spencer promet que Microsoft ne réitérera pas les erreurs de la One

Une Xbox Scarlett à la pointe et accessible

D'autres générations de consoles à prévoir

Dans les colonnes de The Verge, Phil Spencer est revenu sans langue de bois sur le lancement de la Xbox One et ce qui a pu l'handicaper alors. Autant d'erreurs, promet-il, que Microsoft ne réitérera pas lors de la sortie de la Scarlett en fin d'année prochaine.», déclare de but en blanc Phil Spencer à The Verge. Un constat qui a vraisemblablement servi de moteur à Xbox pour plancher sur sa console de nouvelle génération.». Et pour cause : il s'agirait de ne pas de rater le train au démarrage.Décriée à sa sortie pour de nombreuses raisons , la Xbox One ne se serait vendue aujourd'hui qu'à 43 millions d'exemplaires, contre plus de 100 millions pour la PlayStation 4 Si Microsoft est à pied d'œuvre au déploiement de son projet xCloud pour démocratiser le cloud gaming, Xbox ne prévoit pas de mettre ses usines à l'arrêt pour autant. Même si, Spencer l'admet, lui et ses équipes se sont sérieusement demandés s'il valait bien la peine de lancer une nouvelle console après la One.».Microsoft bombe le torse, et peut se gargariser de résultats très encourageants grâce à son Game Pass et ses presque 10 millions d'abonnés. Une confiance retrouvée qui lui permettra, peut-être, de se frotter de façon plus équilibrée à un Sony en embuscade avec sa PlayStation 5.D'après de récentes rumeurs, la Xbox Scarlett pourrait d'ailleurs être lancée avant sa rivale. La date du 6 novembre 2020 a été avancée par certaines sources. Pour ce qui est du prix, il faudra en revanche se montrer patient. Et espérer que Microsoft ait vraiment appris de ses erreurs passées.