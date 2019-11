Une Xbox One X collector, à la sauce Terminator: Dark Fate

Une Xbox One X édition collector Terminator !

Près de 30 ans après, les fans de la saga peuvent découvrir en salles le tout nouveau... qui a droit à sa Xbox One X collector ! Rappelons que Terminator a droit à une place de choix dans le récent Gears 5 En effet, Microsoft et Paramount Pictures ont décidé de s'associer pour mettre au point une édition spéciale de la Xbox One X, inspirée de ce nouvel épisode de la saga. Une Xbox One X remodelée donc, avec une partie du crâne du Rev-9 Terminator sur le capot, dont l'œil s'illumine lorsque la console est sous tension.Évidemment, comme souvent dans ce cas de figure, la console n'est pas à vendre, mais à gagner, via un grand concours organisé par Microsoft sur Twitter. À noter que le grand gagnant recevra cette console collector, mais également une Xbox One X « classique ».