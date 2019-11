Le plus grand Inside Xbox de l'histoire annoncé pour le 14 novembre

De réelles surprises en vue ?

Le X019 aura lieu à Londres du 14 au 16 novembre 2019. Les chanceux qui se rendront sur place pourront jouer aux dernières nouveautés Xbox One, mais aussi participer à plusieurs activités autour de leurs licences favorites. Cependant, Microsoft a aussi pensé aux joueurs qui resteront chez eux puisque le voile sera levé sur quelques nouveautés à l'occasion d'une soirée spéciale.En effet, l'émission Inside Xbox fera son grand retour le 14 novembre à 21h00, heure française. La marque a déjà précisé qu'il s'agira de l'épisode le plus complet depuis la création du programme. De nouveaux éléments seront dévoilés au sujet de 10 jeux réalisés par les fameux Xbox Game Studios.ou encore Flight Simulator feront une apparition.Microsoft a aussi promis la présentation de nouveaux jeux lors de l'Inside Xbox. Enfin, les services Xbox Game Pass et Project xCloud seront également évoqués.L'événement sera diffusé sur Mixer Twitter et Twitch