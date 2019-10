Xbox Console Streaming : les jeux Xbox One sont désormais accessibles sur Android (aux US)

Le catalogue Xbox One sur mobile

Source : Android Police

Microsoft a lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni son service Xbox Console Streaming, qui permet de jouer à ses jeux Xbox One sur son smartphone. Une réponse au Remote Play que Sony propose avec la PS4 Pour l'instant, seuls les utilisateurs qui participent au programme Xbox Insider ont accès à cette nouvelle fonctionnalité. Il faut aussi être équipé d'un mobile Android (6.0 Marshmallow minimum avec Bluetooth 4.0), la compatibilité avec les iPhone n'étant pas disponible pour le moment. Les joueurs doivent télécharger et installer l'application Xbox Game Streaming présente sur le Play Store (pas encore disponible en France) pour profiter de la plateforme. Étant donné qu'il s'agit de streaming, une bonne connexion internet est obligatoire pour jouer dans des conditions optimales.Tous les jeux sont compatibles tant qu'ils sont activés dans votre bibliothèque et installés sur la console. Cela inclut bien sûr les jeux achetés, mais aussi les titres du Xbox Game Pass. À noter que les jeux Xbox et Xbox 360 ne sont pas supportés. Il faut ensuite une manette Xbox à connecter au téléphone pour jouer.Et justement, nous vous rapportions il y a peu que Microsoft lançait une ligne d'accessoires officiels dédiés au stream gaming . Le premier appareil commercialisé est le MOGA Mobile Gaming Clip, qu'on attache à une manette Xbox et qui sert de support au smartphone. Bien pratique pour jouer à la manette sur l'écran de son mobile, et pour un prix décent : 14,99 dollars. La firme de Redmond prévoit d'ailleurs de sortir toute une panoplie d'accessoires pour la pratique du gaming mobile en streaming.Xbox Console Streaming est totalement gratuit et va, dans les semaines et mois qui viennent, s'étendre à d'autres pays. C'est la puissance de sa Xbox One qui est utilisée avec ce service. Avec xCloud , dont on attend des nouvelles (détails techniques, prix de l'abonnement...) lors du X019 qui se tiendra à Londres du 14 au 16 novembre 2019, les joueurs pourront streamer leurs jeux sur mobile sans console : ce sont les serveurs de Microsoft qui seront au travail.