Des filtres de contenu pour censurer les insultes sur Xbox Live

Des analyses de texte en temps réel, selon quatre niveaux de filtrage



Microsoft veut également modérer les chats audio



Les équipes d'Xbox modèrent le comportement des joueurs depuis près de 20 ans et connaissent les problèmes majeurs que peuvent engendrer les propos orduriers ou humiliants proférés par certains utilisateurs. Si Microsoft prend le sujet à bras-le-corps depuis plusieurs années, elle va aller plus loin en intégrant des filtres de contenu permettant de masquer les injures et autres termes offensants. L'entreprise teste actuellement son dispositif pour les messages textuels, mais prévoit de l'adapter par la suite aux échanges audio.Les joueurs pourront choisir parmi quatre profils : « Friendly » qui bloquera tous les propos insultants, « Medium », « Mature » et « Unfiltered » qui n'appliquera aucune protection. Le but de ces différents niveaux de filtrage est de permettre aux joueurs adultes de pouvoir se chambrer entre amis sans supprimer les quelques noms d'oiseaux qui fusent, mais de bloquer les propos les plus virulents pour l'ensemble des joueurs.Les comptes Xbox Live appartenant à des enfants seront eux placés par défaut sur le réglage « Friendly » pour éviter toute exposition à un langage fleuri ou à des situations de harcèlement en ligne.Dave McCarthy, responsable des opérations Xbox chez Microsoft, explique à nos confrères de The Verge que l'intelligence artificielle à l'œuvre derrière cette technologie aura pour mission de déceler le contexte dans lesquels ces messages sont envoyés, et de bien faire la distinction entre une partie entre proches et un discours nauséabond.», explique-t-il.La détection des messages vocaux est une autre paire de manches, mais Microsoft semble avoir à sa disposition de nombreux outils technologiques pour réussir à intercepter le plus de commentaires offensants.», ajoute Dave McCarthy à ce sujet.Microsoft veille également à ce que ces technologies respectent la vie privée et la confidentialité des utilisateurs, de sortie à ne conserver aucune donnée lors de l'analyse des messages textuels et vocaux des joueurs.Les tests devraient prendre plusieurs mois avant que les premiers filtrages n'apparaissent dans les réglages des joueurs autour du globe.