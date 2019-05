Microsoft détaille ses actions pour rendre le jeu sur Xbox Live plus fair play

Le jeu vidéo est utile au développement et à la sociabilisation des plus jeunes, selon Microsoft

De nouvelles mesures et des technologies partagées avec l'ensemble de l'industrie

Source : The Verge

Le jeu online peut vite devenir déplaisant si un ou plusieurs joueurs oublient les bonnes manières en cours de partie. L', courante sur le Web, est un problème majeur que veut enrayer Phil Spencer, le patron de la divisionchez Microsoft.Dans un billet publié sur le blog officiel Xbox , le dirigeant explique en premier lieu que le jeu vidéo doit être ouvert à tout le monde, quel que soit le niveau ou l'expérience vidéoludique accumulée : «».Phil Spencer indique ensuite que le jeu vidéo n'est pas qu'un divertissement mais unequi permet d'enrichir ses compétences intellectuelles. Pour appuyer ses propos, il donne comme exemple le fait qu'un adolescent jouant à des jeux vidéo a trois fois plus de chances d'obtenir un diplôme universitaire.Mais pour obtenir ses résultats, la communauté doit être encadrée pour. Microsoft va donc s'engager à mieux réguler l'activité en cours de partie sur le Xbox Live.L'éditeur a, pour commencer, revu ses guides de bonne conduite etappliquées en cas de manquement, du simple avertissement au bannissement à vie de la plateforme.L'équipe de modération, surnommée en interne «», va être renforcée au cours des prochains mois pouren cas de comportement toxique d'un joueur. Les modalités d'inscription des comptes jeunes vont être renforcées pour mieux contrôler l'identité d'un nouvel abonné mineur.Les joueurs vont être également mis à contribution. Microsoft va offrir plus d'outils de contrôle et de modération aux administrateurs des Clubs pour les responsabiliser davantage et leur permettre d'agir plus rapidement.Enfin le programmeva aussi être renforcé pour développer le travail de pédagogie et de sensibilisation opéré par ses 150 000 membres à l'ensemble de la communauté. Des ateliers vont être mis en place à cet effet dans les magasins Microsoft, mais également en ligne, via un nouvel onglet «» sur le site xbox.com. Il sera dédié à l'éducation des joueurs à propos de l'inclusion, l'accessibilité et la sécurité dans le jeu vidéo.Phil Spencer termine son propos en expliquant queet que l' arrivée de nouveaux acteurs dans le milieu du gaming, comme Google avec Stadia ou possiblement Amazon dans les prochaines années, doit encourager à adopter les bonnes décisions pour un jeu plus ouvert et bienveillant.», conclut-il, en ajoutant proposer ses innovations technologiques à l'ensemble des sociétés qui le désirent.