Project xCloud : les inscriptions pour l’essai public d’octobre sont ouvertes

© Microsoft

Quatre jeux disponibles à l'essai

Le Cloud gaming selon Microsoft a deux versants. © Microsoft

Une connexion 10 Mb/s nécessaire

Microsoft focalise son attention sur des jeux nerveux afin d'éprouver la latence de son service. © Microsoft

Et pour s'assurer d'avoir un nombre conséquent de participants à la bêta, Microsoft invite déjà les intéressés à se rendre à cette adresse afin de se pré-inscrire. Malheureusement pour nous, cette première phase semble être réservée aux États-Unis, au Royaume-Uni et à la Corée du Sud (et même un VPN n'a pas pu duper Microsoft concernant l'auteur de ces lignes). Microsoft assure néanmoins qu'il inclura davantage de pays à ses prochains tests.Sur son site, Microsoft revient de manière concise sur le fonctionnement de xCloud. Pour rappel, les activitésde la Xbox se diviseront, à terme, en deux catégories.La première — dont il est question ici pour la bêta — permettra aux abonnés de s'adonner à plus de 3 500 jeux issus du catalogue Xbox depuis un terminal Android. La seconde offrira la possibilité de configurer sa propre Xbox comme un serveur, permettant d'y accéder (et donc de jouer à vos propres jeux) à distance.Pour le test public que Microsoft planifie le mois prochain, quatre jeux seront disponibles à l'essai :et. Des jeux au rythme soutenu, qui plus est bénéficiant d'une partie multijoueurs riche. Parfait pour mettre à l'épreuve la latence du futur service de Microsoft.Mais de quoi a-t-on besoin au juste pour profiter de xCloud ? De rien dont vous ne disposiez pas déjà,Il vous faudra bien entendu vous munir d'un smartphone ou tablette Android (6,0 ou ultérieur, doté au moins du Bluetooth 4.0), d'une manette Xbox One compatible Bluetooth, d'un Wi-Fi 5 GHz ou d'un Internet mobile d'au moins 10 Mb/s, et de l'application officielle Xbox Game Streaming App (Preview).Cette dernière pourra être téléchargée uniquement si votre candidature est retenue par Microsoft. En effet, et malgré l'aspect public des tests que mènera l'entreprise le mois prochain, les places sont limitées.Aucune date précise n'a été communiquée pour le lancement officiel des tests.