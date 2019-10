Microsoft : les bundles Xbox All Access incluent la future Xbox Scarlett

Le Xbox All Access, c'est quoi ?

La Xbox Scarlett en ligne de mire !

Source : The Verge

En effet, les adhérents au programme pourront échanger « gratuitement » leur Xbox One contre un modèle Scarlett, dès que la nouvelle console sera disponible.Lancée durant l'été 2018, puis stoppée en fin d'année, l'offre Xbox All Access prépare son grand retour. L'offre ne sera toutefois pas disponible en France, puisque réservée aux Etats-Unis, à l'Australie et au Royaume-Uni.Elle va cette fois-ci permettre à l'intéressé de s'offrir une Xbox One All Digital, une manette et un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate (qui comprend le Xbox Live Gold et le Xbox Game Pass), contre 19,99 $ par mois, pendant 24 mois. Pour le bundle Xbox One S, il faut compter 22,99 $ par mois, et 30,99 $ par mois pour la Xbox One X.Une manière pour l'acheteur d'étaler les paiements, plutôt que de devoir débourser environ 750 $ en une seule fois pour l'achat de la Xbox One X et 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate.Pour cette édition 2019, Microsoft propose également une option «», pour migrer facilement vers la Xbox Scarlett . Ainsi, tous ceux qui auront souscrit à cette offre pourront « échanger » leur Xbox One contre le nouveau modèle, dont le lancement est prévu en fin d'année 2020.Microsoft précise que selon la formule choisie, il faudra bien sûr s'acquitter d'un supplément pour repartir avec la toute nouvelle Xbox Scarlett sous le bras. Si à l'heure actuelle, cette offre Xbox All Access n'est pas prévue en France, on peut se laisser aller à espérer que les choses évoluent.