Xbox Scarlett : plus que les graphismes, Microsoft veut révolutionner les sensations de jeu

Xbox Scarlett : des jeux plus beaux, mais aussi plus fluides

Via : Gamingbolt

Une approche qui devrait ainsi guider le développement de laInterrogé sur la future console de, Phil Spencer a déclaré que, bien entendu, « Scarlett » sera en mesure d'afficher des graphismes de bien meilleure qualité que l'actuelle Xbox One X. Mais plus que de se focaliser sur l'habillage, Spencer explique que ses équipes veulent aussi se concentrer sur lesBien qu'il ne précise pas sa pensée, on imagine que derrière ce terme de « sensation » se cache une certaine idée de fluidité. Une promesse cachée que, enfin, tous les jeux de prochaine génération seront capables desans rogner la résolution ?Aussi, on sait que la Xbox « Scarlett » comme la future PlayStation 5 miseront beaucoup sur leur SSD pour. D'après les premières informations réunies sur la console de Sony, le jeu Marvel's Spider-Man sorti en septembre 2018 voyait ses temps de chargement réduits de 8,10 à 0,83 seconde