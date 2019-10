Minecraft Dungeons : notre preview à la Paris Games Week

Minecraft passe à l'attaque

Différent et similaire à la fois

Conclusion

Minecraft Dungeons est aux antipodes du célèbre jeu de création / survie créé par Mojang il y a maintenant une décennie. Le titre prend la forme d'un Dungeon Crawler dans la veine d'un Diablo édulcoré. L'histoire n'y est donc pas dramatique et les joueurs auront le plaisir de retrouver des ennemis ou autres objets populaires de la licence. C'est donc à l'occasion de la Paris Games Week 2019 que le studio finlandais proposait une version jouable sur le stand Xbox. Jouable en solo comme en coopération (en ligne et en local), Minecraft Dungeons n'en demeure pas moins peu enthousiasmant à l'heure actuelle...Pour cette démo, notre petit personnage se trouvait enfermé dans un donjon peuplé de créatures désireuses de lui faire la peau. Armé de son épée et de ses compétences, notre valeureux "chevalier" n'est pas venu faire de la figuration. En plus de son coup d'épée de base, le héros a des pouvoirs spéciaux à sa disposition. Chaque capacité est associée à une touche qu'il suffit de presser pour déclencher la compétence en question. Qu'il s'agisse d'utiliser une potion de santé ou d'invoquer un loup qui se battra à nos côtés, les pouvoirs mettent ensuite plusieurs secondes à se recharger. Pour faire simple, il faut se contenter d'avancer et d'expédier ad patres les monstres qui viennent se mettre sur notre chemin.Si la formule est plutôt classique et digne de la plupart des Dungeon Crawlers, le jeu peine à susciter l'enthousiasme à cause de son rythme extrêmement lent. Les déplacements sont lourds et l'action n'est pas du tout lisible lorsque les adversaires arrivent en nombre à l'écran. Ce manque de nervosité laisse penser que Minecraft Dungeons s'adresse avant tout à un public jeune. En effet, la progression se fait avec aisance et les ennemis opposent peu de résistance. L'arc est un bon moyen de rester à distance de la menace et de zigouiller tranquillement nos pauvres opposants.Même si le côté créatif a été totalement laissé de côté, Minecraft Dungeons reprend les autres particularités de la franchise détenue par Microsoft. Malgré la vue isométrique, les graphismes cubiques et la direction artistique colorée font leur grand retour. Si le rendu est plutôt propre, Mojang a grandement minimisé la prise de risque pour continuer de plaire à sa communauté. Ainsi, les joueurs qui n'appréciaient pas l'esthétique si particulière de Minecraft seront sans doute rebutés aussi par celle de Minecraft Dungeons.Admettons-le, ce premier contact avec Minecraft Dungeons n'aura pas été des plus convaincants. Si le soft de Mojang reprend plutôt bien le concept du Dungeon Crawler, il peine à se démarquer surtout au niveau de son gameplay perfectible et lourd. Finalement, ce qui fait l'originalité de l'exclusivité Xbox One / Windows 10, c'est son esthétique agréable, mais qui ne plaira pas à tout le monde. Avec une sortie programmée au printemps 2020, Minecraft Dungeons risque d'avoir beaucoup de mal à sortir son épingle du jeu au milieu de tous les blockbusters prévus pour le premier semestre de l'année prochaine.