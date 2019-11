Amazon conteste le contrat de 10 milliards de dollars signé entre Microsoft et le Pentagone

Amazon s'estime lésée

Donald Trump est en guerre avec Jeff Bezos

Source : CNN Business

Le département de la défense des États-Unis a signé un contrat avec Microsoft, JEDI (), pour que la firme de Redmond mette à jour les infrastructures informatiques et réseau du Pentagone. Un deal pour une durée de dix ans qui vaut 10 milliards de dollars.C'est pourtant Amazon qui était considérée comme la grande favorite pour remporter l'appel d'offres. Numéro un mondial avec sa plateforme AWS (Amazon Web Services) devant Microsoft Azure, la firme de Seattle est déjà en charge d'une telle mission pour plusieurs autres organismes gouvernementaux américains, dont notamment la CIA.Pour le groupe dirigé par Jeff Bezos, il ne fait aucun doute que le choix de faire plutôt confiance à Microsoft ne se base pas sur des critères objectifs. «» a ainsi réagi un porte-parole d'Amazon.» a-t-il ajouté. «» conclut l'entreprise.Amazon sous-entend clairement que le Pentagone a reçu l'ordre de l'écarter de la course au contrat, à cause des relations qu'entretient Donald Trump avec le groupe et son fondateur Jeff Bezos. Le président des États-Unis reproche au patron du géant du e-commerce et du Cloud d'être aussi le propriétaire du Washington Post, un média que le leader des Républicains ne porte pas dans son cœur.Si Mark Esper est le nouveau secrétaire d'État américain à la Défense, qui a donc validé le choix de Microsoft, son prédécesseur James Mattis avait aussi travaillé à cet appel d'offres. Ce dernier a quitté ses fonctions fin 2018 et, selon l'un des proches, Donald Trump lui avait ordonné à l'époque «». De quoi éveiller les soupçons et penser qu'effectivement, la proposition d'Amazon n'a pas été justement traitée par l'administration américaine.