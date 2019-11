Alain Damasio, Ken Loach... 111 assos et intellectuels se lèvent contre Amazon

Un « néolibéralisme 2.0 » qu'il faut combattre

Lire aussi :

Amazon intensifie sa politique dans les énergies renouvelables avec 3 nouveaux projets



Appel à un vendredi noir pour Amazon

Lire aussi :

Avec le renfort de 9 000 saisonniers, Amazon fera tourner ses entrepôts à plein régime pendant les fêtes



Source : Le Monde

Ils appellent à la mobilisation le 29 novembre prochain, jour du Black Friday, pour perturber les activités de l'entreprise et «».Parmi les signataires, on retrouve Alain Damasio, Ken Loach, Yvan Le Bolloc'h, le vidéaste Usul, mais aussi de nombreux libraires, éditeurs, économistes ou membres d'associations.Les signataires expliquent que l'ambition de Jeff Bezos, patron de l'entreprise, est de «». Cependant, «».Selon eux, la surconsommation encouragée par Amazon et ses livraisons en moins d'une heure est «» qui «».En parallèle de la problématique écologique posée par la puissance d'Amazon, les signataires de cette tribune font valoir de nombreuses critiques.Comme les liens houleux entre Amazon Web Services (AWS), qui fournit des services de Cloud à Palantir, une société «», ou la façon dont Amazon échappe à l'impôt en déclarant ses profits dans des paradis fiscaux. Le texte précise par exemple que l'entreprise répercutera la taxe européenne GAFA sur ses fournisseurs.En parallèle, la tribune s'attaque à la façon dont les employés de l'entreprise de Seattle sont traités . «», écrivent-ils.Ils appellent ainsi à un « vendredi noir pour Amazon » le 29 novembre prochain, à l'occasion du Black Friday, afin de stopper la croissance de l'entreprise, notamment en France. «», continuent-ils. Un site a été mis en place pour cette action.