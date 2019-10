Amazon va répercuter la taxe GAFA sur les commerçants à partir du 1er octobre

Amazon met ses menaces à exécution

Une taxe GAFA finalement payée par le consommateur

Source : France Inter

Amazon avait prévenu, lors de l'adoption par le Parlement de la taxe GAFA, qu'il ne pourrait pas assumer ce nouvel impôt et qu'il serait dans l'obligation de le répercuter sur ses commerçants partenaires , soit près de 10 000 sociétés au total, qui utilisent ses services.C'est désormais chose faite ce mardi 1octobre. La commission prise par le groupe américain sur chaque vente effectuée sur sa plateforme va passer de 15% à 18%, afin d'absorber la taxe établie à 3% du chiffre d'affaires réalisé dans le pays.Amazon n'a pas pris la peine de négocier avec ses partenaires, comme l'explique Xavier Douais, président de la section commerce de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CGPME) au micro de France Inter : «».Ces petites sociétés n'ont pourtant pas leur mot à dire, leur activité commerciale dépendant aujourd'hui entièrement de la logistique proposée par le e-marchand. «», ajoute Xavier DouaisLa suite logique de cette augmentation de la commission est la hausse attendue du prix final facturé au client. Les PME, pour sauvegarder leurs marges, vont probablement répercuter la taxe GAFA sur le consommateur et les tarifs de dizaines de milliers de produits devraient augmenter dans les prochains jours.