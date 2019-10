Amazon intensifie sa politique dans les énergies renouvelables avec 3 nouveaux projets

Des mesures concrètes pour atteindre des objectifs ambitieux

Amazon continue sa mission « écologique »

C'est la première série de développements éco-responsables depuis que Jeff Bezos a déclaré, le mois dernier, son plan Climate Pledge . Cet ambitieux plan, qui vise à atteindre les objectifs fixés par les accords de Paris en matière d'écologie, est ouvert à tous, Amazon étant le premier signataire.Les objectifs sont donc de parvenir à 80&nbp;% d'énergies renouvelables d'ici 2024, à 100 % en 2030 puis, 10 ans plus tard, à une réduction nette à zéro du carbone. Concernant l'Europe, un important parc éolien sera érigé sur la péninsule de Kintyre en Écosse. De quoi fournir 168 000 MWh d'énergie propre par année, suffisant à alimenter environ 46 000 foyers britanniques.Les États-Unis ne sont pas en reste, avec notamment les comtés de Warren et celui de Prince George, en Virginie. Deux programmes de parcs solaires seront menés et permettront de produire 500 997 MWh d'énergies propres par an. La firme de Jeff Bezos n'en est pas à son premier coup d'essai dans la région, puisqu'il s'agit du deuxième projet d'énergies renouvelables d'Amazon dans la Caroline du Nord.Ces trois projets commenceront à générer de l'énergie verte en 2021. Ils seront principalement employés pour alimenter le centre de données Amazon Web Services La politique menée par Amazon depuis plusieurs années consiste à s'appuyer sur les énergies éoliennes et solaires afin d'approvisionner plus proprement les opérations et l'utilisation intensive du cloud. Jeff Bezos a déclaré, il y a un mois, qu'Amazon s'engageait à devenir neutre en carbone d'ici 2040.D'autres jugent ces premières initiatives insuffisantes. C'est notamment le cas du groupe interne Amazon Employees for Climate Justice , qui milite pour l'arrêt des accords de la firme avec des compagnies pétrolières et gazières. Ils se heurtent pour le moment au refus du PDG d'Amazon.Le géant de la vente en ligne en est à son 18projet d'énergie éolienne et solaire renouvelable à l'échelle d'un service public. Il faut également ajouter à cela les 50 toits solaires qui ont été installés sur les entrepôts à travers le monde, générant pas moins de 98 MW. Enfin, Amazon a passé une commande de 100 000 fourgonnettes électriques afin d'en finir avec les véhicules diesel, a présenté un plan ambitieux de reboisement à hauteur de 100 millions de dollars, et s'est engagé à alimenter son infrastructure mondiale avec 80 % d'énergies renouvelables d'ici 2024.