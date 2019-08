Amazon annonce une nouvelle ferme éolienne en Irlande (de 23,2 mégawatts)

© Shutterstock

Le projet de Cork va fournir 68 000 MWh par an

Amazon a décidé de s'investir dans la production d'énergies renouvelables

Le géant de l'en a aussi profité pour annoncer un nouveau projet au États-Unis, il compte désormaisa annoncé ses nouveauxet l'un d'eux se trouve en Europe. En Irlande, précisément à Cork, c'est le déploiement d'unequi va avoir lieu. Une fois mise en service, cetteaura une capacité de 23,3 mégawatts et pour une production maximale d'énergie propre deLa ferme éolienne devrait être opérationnelle en 2020, et elle produira dès lors de l'énergie propre destinée à Amazon et plusieurs millions de clientsAmazon n'en est pas à ses premiers projets en matière d'énergie propre. L'entreprise dispose, en effet, derépartis dans le monde. 51 d'entre eux sont consacrés à des toits solaires.La directrice du développement durable d'Amazon, Kara Hurst, déclare au sujet de ces projets queConcernant le projet irlandais, l'objectif fixé pour 2030 veut que