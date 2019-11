Avec le renfort de 9 000 saisonniers, Amazon fera tourner ses entrepôts à plein régime pendant les fêtes

© Getty Images

Amazon communique sur les avantages offerts à ses salariés...

Amazon se rapproche des 10 000 salariés en CDI en France

Source : Communiqué de presse

Pour répondre à la demande de clients toujours plus nombreux pendant les fêtes de fin d'année et contribuer à la préparation et à l'expédition des commandes, Amazon a annoncé, il y a quelques jours, son intention de faire appel à 9 000 collaborateurs temporaires qui seront postés dans ses six centres de distribution, ses quatre centres de tri et ses onze agences de livraison en France.Profitant de l'occasion pour communiquer sur sa politique RH, Amazon indique que ses employés bénéficient d'une rémunération et d'avantages attractifs, et ce dès leur arrivée au sein de la société. Le géant du e-commerce précise par exemple qu'au bout de deux ans d'ancienneté, ses agents d'exploitation logistique en CDI dans un centre de distribution perçoivent une rémunération supérieure de 26 % au SMIC.En outre, les salariés Amazon sous contrat à durée indéterminée bénéficient du treizième mois, d'actions gratuites et d'un dispositif de participation, l'idée étant de donner sa chance à tout le monde, le groupe n'imposant pas de condition de diplôme ou d'expérience. Ses saisonniers jouissent-ils aussi d'avantages ?Concernant les 9 000 collaborateurs recrutés temporairement, certaines agences d'intérim - en procédant à une rapide recherche sur le Web - font état d'une rémunération de 10,50 euros brut par heure (le SMIC étant à 10,03 euros brut). Et Amazon ne réclame effectivement pas de diplôme ou expérience particuliers. En outre, les saisonniers bénéficient du FASTT, la plateforme d'animation de la politique sociale au bénéfice des intérimaires, et du CE Adecco, qui propose des avantages comme une mutuelle, l'aide au logement ou l'accès à certains loisirs. Il arrive également que certains employés ayant renforcé temporairement les rangs de l'entreprise se voient proposer des offres de CDI en cours d'année.Outre les 9 000 postes temporaires proposés pour assurer la période des fêtes de fin d'année, Amazon indique avoir créé 1 800 emplois supplémentaires en CDI sur ses sites français. Fin 2019, la firme comptera 9 300 salariés en CDI sur le territoire.