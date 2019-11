Deux nouvelles séries françaises pour Amazon Prime... et deux programmes de télé-réalité

Amazon veut accélérer son développement en France

Source : Les Echos

En retard, jusqu'à présent, par rapport aux autres plateformes de streaming, Amazon Prime Video a décidé de doter son catalogue de deux séries et de programmes de télé-réalité., ou encore: voici les noms des nouveaux programmes qui seront bientôt intégrés à la plateforme streaming de la firme de Jeff Bezos. À noter que les deux premières citées sont des séries réalisées en France et qui seront accessibles dans le monde entier dès 2021.Côté divertissement, la firme mise sur le succès international de, qui se verra adapté en version française. Un choix à priori judicieux puisque le programme est devenu un véritable «», selon Matthieu Grelier, le directeur des programmes d'ITV Studios en France.Toujours pour le divertissement,sera tourné en Australie l'année prochaine et comptera parmi ses participants Emmanuel Petit, Robert Pirès ou encore Tony Parker.Comme l'affirme Thomas Dubois, responsable France des programmes hors fiction («») d'Amazon Prime : «». Amazon Prime Video a visiblement décidé de miser sur du local pour vendre des abonnements en France.Voilà donc qui devrait compléter un début de catalogue «», jusque-là composé uniquement de «».