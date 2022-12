Ventes d'occasion sur Internet : quels sont les produits qui fonctionnent le mieux ?

Médiamétrie nous indique tout d'abord que les sites d'occasion attirent 63 % de visiteurs en plus par rapport à il y a seulement quatre ans, ce qui démontre la forte dynamique du secteur. Sur le seul mois de septembre 2022, 24,4 millions de visiteurs uniques se sont connectés au moins une fois aux sites et aux applications proposant des produits de seconde main.

On peut également noter l'importance du mobile pour ce marché avec près de huit internautes sur 10 utilisant une application mobile, alors que seulement un utilisateur sur cinq utilise un ordinateur. Seul un utilisateur sur 10 privilégie la tablette.

La catégorie la plus scrutée par les consommateurs reste la mode, avec 18,7 millions d’internautes qui ont consulté une plateforme en ligne dédiée, soit 30 % des internautes au global. Bien évidemment, c'est le site d'occasion Vinted qui remporte la palme, avec + 163 % de visites en quatre ans. D'autres marques célèbres, comme Leboncoin, réussissent toutefois à se faire une place dans ce marché très disputé.

Deuxième marché de l'occasion le plus en vogue : l'ameublement. Les Français cherchent à vendre leurs vieux meubles et d'autres à s'équiper à petit prix en passant par le web. Ce sont 18% des internautes, soit 11,2 millions de visiteurs sur le mois de septembre dernier qui se sont rendus sur les différents sites dédiés. Sans surprise, Leboncoin domine le secteur de la tête et des épaules avec 10,6 millions de visiteurs uniques, et près de 50 % d'augmentation en quatre ans.

La dernière catégorie à monter sur le podium est le high-tech reconditionné, avec les très célèbres BackMarket et CertiDeal. Ce sont pas moins de 3,4 millions d’internautes en septembre 2022 qui se sont rendus sur ces plateformes pour acheter un smartphone, une tablette ou un PC remis à neuf au meilleur prix.

Pour finir, Médiamétrie nous apprend que les 25-34 ans sont les plus enclins à vendre leurs produits, alors que la catégorie d'âge 35-49 ans est celle qui achète majoritairement sur ces plateformes, et en particulier les femmes. Les hommes, eux semblent davantage privilégier le high-tech reconditionné. La première motivation est évidemment financière, mais près de 11 millions d'acheteurs mettent en avant cette année une démarche écologique et la volonté de réduire leur empreinte carbone. En 2020, c'est un peu moins de huit millions de consommateurs qui mettaient alors en avant cet argument.